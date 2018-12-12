Путин проведёт приём в честь 25‑летия Конституции РФ

Москва, , 08:03 — REGNUM Сегодня, 12 декабря, глава Российского государства Владимир Путин примет участие в торжественном приёме по случаю 25-летия принятия Конституции Российской Федерации, сообщается на сайте Кремля.

В торжественном приеме примут участие члены правительства, представители Совета Федерации и Государственной думы РФ, федеральных органов исполнительной и судебной власти, органов госвласти регионов России.

Сегодня же Владимир Путин проведёт заседание российского организационного комитета «Победа» и вручит государственные премии за выдающиеся достижения в правозащитной и благотворительной деятельности.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 декабря 2018 года исполняется 25 лет со дня принятия Конституции РФ. В этом день пройдет общероссийский приём населения. Главный документ страны обладает высшей юридической силой, закрепляющей основы конституционного строя России.

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