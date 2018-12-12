Среда, 12 Декабря 2018 года
09:11:10 МСК

Путин проведёт приём в честь 25‑летия Конституции РФ

Общество

Торжественный приём состоится в Кремле

Москва, 12 декабря 2018, 08:03 — REGNUM  Сегодня, 12 декабря, глава Российского государства Владимир Путин примет участие в торжественном приёме по случаю 25-летия принятия Конституции Российской Федерации, сообщается на сайте Кремля.

В торжественном приеме примут участие члены правительства, представители Совета Федерации и Государственной думы РФ, федеральных органов исполнительной и судебной власти, органов госвласти регионов России.

Сегодня же Владимир Путин проведёт заседание российского организационного комитета «Победа» и вручит государственные премии за выдающиеся достижения в правозащитной и благотворительной деятельности.

Читайте: ЦБ выпустил памятную монету «25-летие принятия Конституции РФ»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 декабря 2018 года исполняется 25 лет со дня принятия Конституции РФ. В этом день пройдет общероссийский приём населения. Главный документ страны обладает высшей юридической силой, закрепляющей основы конституционного строя России.

А также: Граждане назвали наиболее важные права, установленные Конституцией РФ

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
День Конституции
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить