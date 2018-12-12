Десятки новосибирцев устроили песенный флешмоб в вагоне метро

Новосибирск, , 07:59 — REGNUM Несколько десятков новосибирцев сегодня утром, 12 декабря, устроили песенный флешмоб в вагоне городского метрополитена. О том, что они стали пассажирами «поющего вагона», рассказали на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» подписчики паблика.

«Несколько десятков молодых людей устроили акцию «поющий вагон». Парни исполняли различные детские песни, к флешмобу присоединялись и случайные пассажиры. Как рассказал нам читатель, акция продолжалась на протяжении нескольких часов», — сообщается на странице «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

Отмечается, что «акция очень весёлая», и даже поначалу хмурые люди, входившие в поезд метро, начинали улыбаться.

В комментариях к посту молодых людей похвалили за веселую акцию. Правда, некоторые посоветовали им всё же поработать над вокалом.

«Молодцы ребята. Какая разница, поют или орут, как могут. Мы не все петь умеем, а вот так выйти на публику. Молодцы», — тут же отвечали другие подписчики.

Ранее ИА REGNUM сообщало, как 11 ноября студентки новосибирского педколледжа устроили в метрополитене скандальную акцию — побрили ноги на глазах у пассажиров, чтобы привлечь подписчиков на свою страницу в соцсети.

Через несколько дней студенток вызвали в кабинет руководства колледжа, после чего девушки написали заявления об отчислении.

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