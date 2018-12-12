Среда, 12 Декабря 2018 года
09:12:58 МСК

Молодежный форум Shymkent Jastar forumy — 2018 прошел в Чимкенте

Общество

В мероприятии приняли участие 500 молодых людей

Астана, 12 декабря 2018, 08:02 — REGNUM  В Чимкенте прошел молодежный форум Shymkent Jastar forumy — 2018, в котором приняли участие более 500 молодых людей, сообщили 12 декабря в пресс-службе акимата (администрации) Чимкента.

В форуме принимают участие известные спортсмены, предприниматели, журналисты и блогеры. Они поделились своим опытом и рассказали, как достичь успеха.

Форум состоял из пяти секций, посвященных предпринимательству, образованию, спорту, роли СМИ в воспитании молодежи и молодежным организациям.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября министр общественного развития Казахстана Дархан Калетаев заявил, что во всех регионах республики необходимо создать управление по делам молодежи и семьи.

Читайте ранее в этом сюжете: В регионах Казахстана могут появиться управления по делам молодежи и семьи

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Казахстана
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить