Молодежный форум Shymkent Jastar forumy — 2018 прошел в Чимкенте

Астана, , 08:02 — REGNUM В Чимкенте прошел молодежный форум Shymkent Jastar forumy — 2018, в котором приняли участие более 500 молодых людей, сообщили 12 декабря в пресс-службе акимата (администрации) Чимкента.

В форуме принимают участие известные спортсмены, предприниматели, журналисты и блогеры. Они поделились своим опытом и рассказали, как достичь успеха.

Форум состоял из пяти секций, посвященных предпринимательству, образованию, спорту, роли СМИ в воспитании молодежи и молодежным организациям.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября министр общественного развития Казахстана Дархан Калетаев заявил, что во всех регионах республики необходимо создать управление по делам молодежи и семьи.

Читайте ранее в этом сюжете: В регионах Казахстана могут появиться управления по делам молодежи и семьи