Путин вручит премии за достижения в благотворительной деятельности

Москва, , 07:54 — REGNUM Сегодня, 12 декабря, президент РФ Владимир Путин вручит государственные премии за выдающиеся достижения в правозащитной и благотворительной деятельности, сообщается на сайте Кремля.

Лауреатом премии в правозащитной деятельности за 2018 год стал председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев.

Премия за достижения в благотворительной деятельности присуждена руководителю фонда помощи тяжело больным детям, сиротам и инвалидам «Русфонд» Льву Амбиндеру.

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Как сообщало ИА REGNUM, российский президент Владимир Путин впервые вручил государственные премии за выдающиеся достижения в области благотворительной и правозащитной деятельности в 2016 году. Лауреатами премии стали врач Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, и протоиерей Александр Ткаченко.

В 2017 году премии были вручены Людмиле Алексеевой и председателю благотворительного фонда помощи детям, больным лейкемией (Татария), Владимиру Вавилову.

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