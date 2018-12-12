Правозащитники недовольны борьбой с наркоторговлей на Филиппинах

Манила, , 07:50 — REGNUM Правозащитные организации вновь подвергли критике борьбу с наркотиками президента Филиппин Родриго Дутерте, сообщает 12 декабря Al Jazeera.

Если главе государства будет позволено и дальше бороться с преступностью, то это приведет к «полям смерти», считают эксперты из Комиссии по правам человека.

Напомним, после прихода Дутерте к власти в 2016 году он развязал жесткую борьбу с наркоторговлей, в результате чего было ликвидировано порядка 5 тыс. наркоторговцев. По данным правозащитников, эта цифра приближается к 20 тыс.

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