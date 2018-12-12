Путин проведёт заседание оргкомитета «Победа»

Москва, , 07:35 — REGNUM Сегодня, 12 декабря, президент РФ Владимир Путин проведёт заседание российского организационного комитета «Победа», сообщается на сайте Кремля.

В заседании примут участие члены правительства, Совета Федерации, Государственной думы РФ, руководители федеральных органов исполнительной власти, представители ряда ветеранских и молодёжных общественных организаций.

Главная тема заседания — подготовка к празднованию 75‑й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов и работа по увековечению памяти погибших.

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Как сообщает ИА REGNUM, в СНГ выпустят медаль к 75-летию Великой Победы. Решение об этом принято на саммите лидеров стран в Душанбе в общем пакете плана по подготовке к празднованию юбилея разгрома фашизма в 1945 году.

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