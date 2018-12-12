Школьники и студенты во Франции выступили против реформы бакалавриата

Париж, , 07:36 — REGNUM День забастовки и мобилизации школьников и студентов во Франции, который уже назвали «черным вторником», прошел 11 декабря, передает Euronews.

«Черный вторник» имел успех, так как почти 200 государственных учреждений были закрыты на всей территории страны. Акция собрала тысячи человек.

Студенческое движение, выступающее против реформы бакалавриата, платформы Parcoursup и общенациональной универсальной службы, родилось после широкомасштабных акций протеста «желтых жилетов».

Издание отмечает, что президент Франции Эммануэль Макрон в телеобращении к нации 10 декабря, не сказал ни слова о старшеклассниках, что вызвало их недовольство и гнев.

Как сообщало ИА REGNUM, более половины жителей Франции, а именно 54% граждан полагают, что акции протеста «желтых жилетов» стоит прекратить после обращения к нации главы государства.

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