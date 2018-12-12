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Назарбаев вручил бизнесменам национальные премии

Общество

В номинации «Лучший инновационный проект» премию получило ТОО KazTechInnovations

Астана, 12 декабря 2018, 07:24 — REGNUM  В рамках общенационального телемоста президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вручил премии «Алтын сапа» и «Парыз», сообщает 11 декабря агентство «Казинформ».

В номинации «Лучший индустриальный проект» премию «Алтын сапа» (золотое качество) получило ТОО AZALA Textile, которая занимается производством хлопчатобумажной продукции высокого качества.

В номинации «Лучший инновационный проект» премию получило ТОО KazTechInnovations, которое выпускает очки ORBI, позволяющие вести круговую съемку в режиме реального времени.

Премию «Прыз» (ответственность) в номинации «Социальная ответственность бизнеса» получило ТОО «Казцинк», которое вложило в социальную сферу 11 млрд тенге ($29,7 млн).

Напомним, 11 декабря в рамках дня индустриализации в Казахстане прошел общенациональный телемост «Вторая пятилетка индустриализации. Сделано в Казахстане» с участием главы государства.

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Экономика Казахстана
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