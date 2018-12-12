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Китай запускает новый прямой рейс из туристического Сианя в Мадрид

Общество

Маршрут будет обслуживаться самолетами Airbus 330 дважды в неделю

Сиань, Китай, 12 декабря 2018, 07:20 — REGNUM  Авиакомпания China Eastern Airlines запустила новый прямой рейс между столицей провинции Шэньси городом Сиань на северо-западе Китая и столицей Испании Мадридом, сообщает 11 декабря агентство Синьхуа.

Маршрут будет обслуживаться самолетами Airbus 330 дважды в неделю. Исходящий рейс из Сианя будет осуществляться в 15:05 по местному времени по вторникам и субботам. Обратный рейс будет вылетать в 21:55 по местному времени из Мадрида по средам и воскресеньям. Общее время пути в одну сторону составит 11 часов.

Отметим, что Сиань становится все более и более популярным туристическим местом Китая. Здесь расположены древние столицы, а также знаменитая «Терракотовая армия». В 2017 году город посетили более 180 млн гостей.

В настоящее время аэропорт Сианя обеспечивает 61 международной маршрут. Новый рейс до Лос-Анджелеса будет открыт 31 декабря.

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