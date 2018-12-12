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Член правительства ЮАР оскорблена чиновником высшего ранга Руанды — СМИ

Общество

В интернете министра Южноафриканской Республики оскорбил политик из Руанды, ЮАР в ярости

Претория, ЮАР, 12 декабря 2018, 07:19 — REGNUM  МИД ЮАР срочно вызвал посла Руанды в Птетории сразу после того, как в сети, излюбленной руандийскими политиками, министра из правительства ЮАР назвали «проституткой», сообщает ВВС Swahili.

По данным издания, министр по населенным пунктам в ЮАР Линдве Сисулу была оскорблена в Твиттере чиновником высшего ранга из Руанды. Представитель Сисулу заявил, что это оскорбление недопустимо, и высказывание должно быть удалено из сети.

Сисулу недавно встречалась с беглецом и оппонентом президента Руанды Фаустином Каюмба Ньямвасой в Йоханнесбурге, чем спровоцировала дипломатический скандал между Руандой и ЮАР.

Ньямвасе с 2010 года предоставлено дипломатическое убежище в ЮАР после того, как он выступил против президента Руанды Поля Кагаме. На политика было совершено около двух покушений. В 2014 году ЮАР депортировала трех дипломатов Руанды за попытку нападения на дом Ньямвасы в Йоханнесбурге.

Также в 2014 году четверо мужчин были задержаны за вооруженное нападение на оппозиционера, после которого тот был ранен в живот. Ньямваса назвал это происшествие политической провокацией. Еще одна причина ухудшения отношений между Руандой и ЮАР — убийство в 2014 году бывшего главы разведки полковника Патрика Карегея в одном из отелей Йоханнесбурга.

Встречу Сисулу и Ньямвасы критиковали в Руанде, а один из заголовков в сети от защитника правительства Руанды в этом конфликте называл Сисулу «проституткой».

Представитель Сисулу заявил, что посол ЮАР в столице Руанды Кигали, отозван в Преторию для совещания.

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Дипломатические скандалы
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