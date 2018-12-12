Дошколята из Татарии дышат «вонью со свинокомплекса»: сельчане бьют тревогу

Тукаевский район, Татария, , 06:41 — REGNUM Жители села Князево и посёлков Сосновый Бор и Татарстан Тукаевского района Татарии обратились к министру экологии и природных ресурсов региона Александру Щадрикову с открытым обращением, в котором просят организовать санитарную проверку свинокомплекса, от которого «стоит невыносимая вонь», а улицы пропахли «свиными отходами жизнедеятельности». Претензии у жителей трёх населённых пунктов возникли к комплексу «Камского бекона», основными владельцами которого числятся две кипрские компании, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Свинокомплекс компании «Камский бекон» расположен возле посёлков Сосновый Бор и Комсомолец. Набережночелнинское ООО создано в 2005 году на базе старейшей компании «Сосновоборский», работавшей с 1974 года. Учредителями ООО долгие годы были Сергей Федотов и Ильдар Галяутдинов (председатель правления ПАО «Акибанк» из Набережных Челнов), но с конца апреля 2018 года новыми участниками компании стали Эльза Галяутдинова и кипрский офшор «Топпигс Лимитед». С сентября 2018 года доля Галяутдиновой снизилась, а в число владельцев вошла ещё одна иностранная компания — Фабарго Трейдинг ЛТД (Кипр).

Год назад компания «Камский бекон» представила планы по строительству свинокомплекса и селекционно-генетического центра, чем вызвала активный протест жителей тех территорий, где планировалось разместить объекты. В ход пошли не только отзывы в соцсетях и открытые письма, но и иски в суд.

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11 декабря 2018 года жители трёх населённых пунктов снова обратились к властям Татарии, на этот раз адресно — к министру экологии:

«Каждый день стоит невыносимая вонь от данного свинокомплекса, дышать на улице нечем. Всё пропахло свиными отходами жизнедеятельности. Есть же какие-то санитарные нормы? После обращения в Роспотребнадзор пришёл ответ (через народный контроль), что у них нет прибора о замере воздуха при температуре воздуха ниже + 4. Возле детского сада стоит острый невыносимый запах от свинокомплекса «Камский бекон». Этими парами дышит наше население. В первую очередь страдают дети, люди преклонного возраста. Когда выходишь на улицу, это может быть и выходной день, то запах от свинокомплекса стоит ужасный, и тут уже не до прогулок на свежем воздухе».

Инициаторы обращения просят «провести проверку в отношении «Камского Бекона» на соблюдение санитарных норм» и обязать «предприятие устранить имеющиеся недостатки, чтобы не оказывать неблагоприятное воздействие на экологию поселения».

Напомним, подобное обращение к властям от жителей Тукаевского района далеко не первое. В июле 2018 года жители посёлка Комсомолец написали открытое обращение к Владимиру Путину, в котором пожаловались на то, что вынуждены дышать аммиачными парами. Тогда же они просили обязать руководство предприятий, в том числе и «Камского бекона», использовать современные технологии и переделать очистные.

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