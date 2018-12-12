«Я против мата! Но тут!»: на инициативу властей Татарии по самообложению

Казань, , 05:24 — REGNUM Депутаты Госсовета Татарии выступили с инициативой о внесении в федеральное законодательство по вопросу самообложения граждан изменений, которые позволили бы проводить референдум на части территории населенного пункта, например, на одной улице, в одном квартале. Предложение они обосновали тем, что зачастую местные вопросы одного района жителям другого не интересны. Подобное предложение с энтузиазмом встретили представители мэрии Казани, заявив, что это позволит крупным городам, подобным столице республики, «намного эффективнее решать вопросы местного значения». Горожане же данное предложение восприняли отнюдь не восторженно, напомнив, что и так платят достаточно налогов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В республике схему самообложения стали применять с 2013 года, и соответствующие референдумы проходят ежегодно. 18 ноября 2018 года они прошли в 844 поселениях 43 муниципальных районов, не состоявшимися их признали в шести поселениях, где явка была ниже 50%. В 2017 году референдумы не состоялись в 14 сельских поселениях.

В текущем году в зависимости от поселения к сбору предлагалась сумма от 300 рублей до 1 тыс. рублей. Среди участников референдумов было много и городских поселений, который не чураются данной схемы пополнения бюджета. Дело в том, что на каждый собранный с жителей рубль республиканские власти добавляют территории четыре рубля. Всего по схеме самообложения в Татарии с 2013-го по 2018 год с жителей собрали 800 млн рублей, а общая «доплата» из казны региона за весь этот период составила 3 млрд 183 млн рублей. За 2017 год в карманах граждан было собрано 208,9 млн рублей, а в виде межбюджетных трансфертов выделено 835,6 млн рублей. В 2018 году муниципалитеты получат около 899,7 млн рублей при собранных 224,9 млн рублей с граждан.

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По итогам девяти месяцев 2018 года собираемость добровольного сбора по-прежнему невысока — 79,6%. Проблема низкой фактической собираемости взноса существует с самого начала ввода самообложения. В 2016 году кабинет министров РТ даже пытался ввести штрафы за неуплату. Сумма штрафа должна была мотивировать жителей, но инициатива вызвала протест, и законопроект ушёл «под сукно» на многие годы.

В начале недели делегация Госсовета Татарии приняла участие в расширенном заседании комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Именно на нём и была озвучена инициатива по самообложению на части территории населенного пункта.

«Такие изменения позволят использовать средства самообложения для нужд населения конкретной территории, граждане которой смогут реально оценить, на какие цели были направлены собранные средства», — заявил председатель комитета Госсовета РТ по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин.

В свою очередь заместитель главы администрации Казани Людмила Андреева добавила, что «принятие законодательных новаций позволит крупным городам, подобным столице Татарстана, намного эффективнее решать вопросы местного значения».

По результатам обсуждения председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко отметил, что «одна из важнейших проблем муниципальных образований — недостаточность собственной доходной базы местных бюджетов», и нужно «разработать механизм, который позволял бы решать вопросы самообложения граждан в развитие и дополнение тех поправок, которые уже были приняты для всех категорий населенных пунктов».

Татария уже пятый год применяет в сельских, а позднее и в городских поселениях такую схему пополнения бюджета, как самообложение — взимание с жителей территорий разового взноса на насущные нужды. Ежегодные референдумы по самообложению не обходятся без скандалов: то ветеранам Великой Отечественной войны и пенсионерам не дадут льготу, взимая с их небольших пенсий платежи, а осужденным преступникам её предоставят, то угрожают оштрафовать за неуплату добровольного платежа, вызывая на административную комиссию. Новая инициатива властей Татарии — ввести возможность самообложения для части населённого пункта вызвала опасения и вопросы у горожан.

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«Я против мата! Но тут!», «Если это работает на селе, то почему не провести и в масштабах отдельного двора? Хотя первоначально надо бы разобраться с управляющими компаниями. Платить ЖКХ приходится не мало», «Поборщикам нет! Народ платит налоги, за капремонт», — пишут жители Татарии на новую инициативу, грозящую им ростом расходов.

Ещё более красноречиво своё мнение они выражали в дни ноябрьских референдумов по самообложению.

«Народ побирается, уже не знает, откуда денег взять! Вы знаете среднюю зарплату по Лаишево? Людям и так не на что жить! У людей 12 тысяч пенсия, а там налоги, коммуналка, лекарства, и еще хотят, чтобы мы и на это деньги платили!», «Я думаю, у кого большая зарплата, брать с них деньги. А у пенсионеров не брать. Если у кого 10 тысяч зарплата — отменить ему это», «Прощаем миллиардные долги полмиру, кормим полмира, а с населения деньги собирают!», «Предлагаю забрать на дороги и столбы всю мою будущую пенсию. Я всё равно по статистике до неё не доживу теперь. Не грабьте деревню, там и так никого кроме дачников скоро не останется», «В нашем районе участникам Великой Отечественной войны предоставили 50% «скидку» от размера суммы самообложения! Ветеранам, которые своей кровью заслужили почет и уважение потомков, вместо 1000 предложено уплатить «всего» 500 рублей самообложения! Это решение приняли те самые, кто организует и гордо шагает впереди колонны «Бессмертного полка» и на параде в День Победы», — говорили в комментариях казанским СМИ и писали в соцсетях жители Татарии в конце ноября 2018 года в дни референдумов по самообложению.

Напомним, самообложение используется в 36 регионах, но 96% сборов в 2017 году пришлось на десять из них. Первое место по собираемости заняла Татария с показателем 203,5 млн рублей.