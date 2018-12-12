В китайском Синьцзяне с начала года было высажено более 90 млн деревьев

Урумчи, Китай, , 05:20 — REGNUM Более пяти миллионов человек в качестве добровольцев приняли участие в программах лесопосадок в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, высадив более 92,1 млн деревьев, сообщает 11 декабря агентство Синьхуа.

Китай проводит целый ряд программ озеленения и лесопосадок на северо-западе Китая, включая Синьцзян в течение десятилетий с целью борьбы с опустыниванием и чрезмерным выпасом скота.

За девять месяцев с начала 2018 года в регионе было высажено около 140 тыс. га лесов и почти 140 тыс. га участков под зерновые были превращены в леса, сообщили в местной администрации лесничества и озеленения.

Доля зеленых насаждений в городских районах достигла 39,64% в 2018 году и продолжает постоянно увеличиваться, сообщили в администрации. За прошедшие три года леса Синьцзяна разрослись до 8 млн га с 6,9 млн га.

Как сообщало ИА REGNUM, Китай продолжает осуществлять повсеместный план озеленения крупных и не очень городов в рамках борьбы за экологию. Так, к 2020 году власти Поднебесной планируют увеличить покрытие лесами в стране до 23,04%, а объем лесных ресурсов должен увеличиться до 16,5 млн кубометров.

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