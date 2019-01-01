Чили признана лучшей страной для активного отдыха

Вашингтон, , 04:58 — REGNUM Эксперты World Travel Awards присудили Чили звание лучшей страный для активного отдыха и приключенческого туризма. В этой номинации Чили побеждает уже третий год подряд.

По словам экспертов, большая протяженность береговой линии Чили дает огромные возможности для отдыха любителям водных видов спорта. В городе Икике туристы смогут заняться парапланерным спортом, а в городе Сан-Педро-де-Атакама путешественники смогут посмотреть на вулкан и соленое озеро Мисканти. Также в Чили развита и горнолыжная инфраструктура.

Сообщается, что в борьбе за звание лучшей страны для активного отдыха также участвовали Австралия, Канада, Фиджи, Эквадор, Новая Зеландия, Шри-Ланка, США и Объединенные Арабские Эмираты.