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Чили признана лучшей страной для активного отдыха

Общество

В этой номинации Чили побеждает уже третий год подряд

Вашингтон, 1 января 2019, 04:58 — REGNUM  Эксперты World Travel Awards присудили Чили звание лучшей страный для активного отдыха и приключенческого туризма. В этой номинации Чили побеждает уже третий год подряд.

По словам экспертов, большая протяженность береговой линии Чили дает огромные возможности для отдыха любителям водных видов спорта. В городе Икике туристы смогут заняться парапланерным спортом, а в городе Сан-Педро-де-Атакама путешественники смогут посмотреть на вулкан и соленое озеро Мисканти. Также в Чили развита и горнолыжная инфраструктура.

Сообщается, что в борьбе за звание лучшей страны для активного отдыха также участвовали Австралия, Канада, Фиджи, Эквадор, Новая Зеландия, Шри-Ланка, США и Объединенные Арабские Эмираты.

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Туризм
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