Эксперты назвали лучшую страну для активного отдыха

Вашингтон, , 04:59 — REGNUM Эксперты из World Travel Awards назвали Чили лучшей страной для активного отдыха и приключенческого туризма. Страна уже третий год подряд сохраняет за собой этот титул.

Эксперты утверждают, что большая протяженность береговой линии Чили дает огромные возможности для отдыха любителям водных видов спорта.

Отмечается, что город Икике отлично подойдет любителям парапланеризма, а в городе Сан-Педро-де-Атакама туристы смогут посмотреть на вулкан и соленое озеро Мисканти. Также Чили придется по вкусу и любителям горнолыжного спорта.

Сообщается, что в борьбе за звание лучшей страны для активного отдыха Чили обошла Австралию, Канаду, Фиджи, Эквадор, Новую Зеландию, Шри-Ланку, США и Объединенные Арабские Эмираты.