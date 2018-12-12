Заседание обновленного СПЧ началось с минуты молчания в память Алексеевой

Москва, , 04:56 — REGNUM Заседание Совета по правам человека, которое проводил президент России Владимир Путин в Кремле, началось с минуты молчания в память о правозащитнице Людмиле Алексеевой. Предложение начать заседание с минуты молчания выдвинул Путин.

Он также назвал Алексееву мужественным и сильным человеком, а также отметил ее вклад в работу правозащитных организаций в России. Председатель СПЧ Михаил Федотов заявил, что новому составу совета стоит выполнять поручения Алексеевой в память о правозащитнице.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 декабря Людмила Алексеева скончалась на 92-м году жизни. 11 декабря в Москве прошла церемония прощания с правозащитницей, в которой принял участие российский лидер Владимир Путин. Сын Алексеевой Михаил заявил, что правозащитница будет похоронена в Вашингтоне.

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