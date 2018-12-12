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Исследование: китайцы почти единогласно заявляют о гордости за свою нацию

Общество

Из 6081 респондентов 92,9% уверены, что страна развивается в правильном направлении с момента начала реформ открытости в 1978 году

Исследование: китайцы почти единогласно заявляют о гордости за свою нацию
AlexaHR
Китайцы

Пекин, 12 декабря 2018, 04:33 — REGNUM  Молодые китайцы всё более глубоко ощущают свою национальную идентичность и сильнее уверены в правильности выбранного государством пути развития, чем прежде, говорится в исследовании, проведенном изданием China Youth Daily.

Из 6081 респондентов 92,9% уверены, что страна развивается в правильном направлении с момента начала реформ открытости в 1978 году. Это на 3% больше, чем при проведении аналогичного исследования 20 лет назад.

В то же самое время 96,1% респондентов постоянно чувствуют гордость достижениями страны, а 93,5%, отвечая на вопрос о том, какую бы они страну выбрали для рождения, если бы им достался второй шанс, однозначно указали Китай.

Более 73,4% участников опроса были рождены в период с 1990 по 2000 годы. Опрос проводился газетой China Youth Daily при участии Коммунистического союза молодежи Китая. Опрос проводился с 20 по 28 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, более 90% китайских школьников заявляют о гордости за свою нацию, о чём стало известно по результатам исследования, проведенного с 2015 по 2017 годы.

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