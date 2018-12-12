Игра Rainbow Six Siege больше не будет блокировать геймеров за оскорбления

Монреаль, Канада, , 03:46 — REGNUM Компания Ubisoft объявила о том, что она «совершенствует» меры по борьбе с оскорбительными высказываниями в чате игры Tom Clancy’s Rainbow Six Siege. Об этом 11 декабря сообщил портал VG247.

Для геймеров это означает, что система автоматической блокировки, впервые введенная летом 2018 года, более не активна. Вместо неё Ubisoft ввела систему фильтра чата: сообщение игрока, использовавшего, по мнению системы, ненормативную лексику, не будет показано другим участникам. При этом он получит личное сообщение о том, что разработчик считает его высказывание недопустимым.

Компания заявила, что предыдущая система блокировки была слишком «навязчивой» и мешала игре, иногда ошибочно считая оскорбительными сообщения некоторых игроков.

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Напомним, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege — это тактический шутер (игра, в которой упор сделан на применение огнестрельного оружия), в котором проводятся бои между штурмовым и обороняющимся отрядами.

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