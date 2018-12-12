Украинский суд оставил Вышинского под стражей до конца декабря

Киев, 12 декабря 2018, 00:09 — REGNUM Херсонский апелляционный суд принял решение оставить под стражей главу «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского до 28 декабря включительно, сообщило 11 декабря издание Крым.Реалии.
По оценке адвоката Вышинского, суд перейдёт к рассмотрению дела по сути через два месяца.
Журналиста обвиняют в ведении подрывной информационной деятельности против Украины, а также в государственной измене.
Сам Вышинский полностью отрицает свою вину, кроме того, он отметил, что украинская сторона продолжает считать его гражданином Украины, несмотря на его обращение к президенту страны Петру Порошенко о выходе из украинского гражданства.
Читайте также: Вышинский не может выйти из украинского гражданства — миграционная служба
Напомним, в конце ноября 2018 года Кирилл Вышинский заявил, что содержится в приемлемых условиях, и наладил нормальные отношения с сокамерниками, несмотря на то, что он единственный, кто сидит по политической статье.
Читайте также: Вышинский рассказал об условиях содержания в СИЗО