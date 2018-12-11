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Константинополь намерен провести первое богослужение в Андреевской церкви

Общество

В каком состоянии находится здание — неизвестно

Константинополь намерен провести первое богослужение в Андреевской церкви
Nick Grapsy
Андреевская церковь. Киев

Киев, 11 декабря 2018, 23:55 — REGNUM  Священнослужители Константинопольского патриархата проведут первое богослужение в Андреевской церкви Киева 13 декабря, сообщил 11 декабря ресурс «Обозреватель» со ссылкой на собственные источники.

Богослужение запланировано на четверг и начнётся в 10:30 мск.

Отметим, ранее в Андреевской церкви долгие годы шёл ремонт, и был ли он закончен — неизвестно.

Напомним, Андреевскую церковь передали Константинопольскому патриархату по инициативе президента Украины Петра Порошенко. Соответствующий закон вступил в силу 10 ноября 2018 года.

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Борьба Константинополя и раскольников на Украине против УПЦ
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