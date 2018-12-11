Вторник, 11 Декабря 2018 года
23:37:46 МСК

Стрельба в соборе в Бразилии: Нападавший покончил с собой

Общество

Жертвами нападавшего, кроме его самого, стали четверо прихожан

Сан-Паулу, Бразилия, 11 декабря 2018, 23:03 — REGNUM  Боевик, расстрелявший прихожан кафедрального собора города Кампинас в Бразилии, покончил с собой, 11 декабря передает агентство Reuters.

По свидетельству очевидцев, мужчина вошел в церковь после мессы и начал стрелять в молившихся, после чего покончил с собой у церковного алтаря.

Жертвами нападавшего, кроме его самого, стали четверо прихожан. Еще четыре человека получили серьезные ранения и были госпитализированы.

Читайте также: Боевик открыл огонь по прихожанам собора в Бразилии

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Нападения на представителей духовенства
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить