Стрельба в соборе в Бразилии: Нападавший покончил с собой

Сан-Паулу, Бразилия, , 23:03 — REGNUM Боевик, расстрелявший прихожан кафедрального собора города Кампинас в Бразилии, покончил с собой, 11 декабря передает агентство Reuters.

По свидетельству очевидцев, мужчина вошел в церковь после мессы и начал стрелять в молившихся, после чего покончил с собой у церковного алтаря.

Жертвами нападавшего, кроме его самого, стали четверо прихожан. Еще четыре человека получили серьезные ранения и были госпитализированы.

Читайте также: Боевик открыл огонь по прихожанам собора в Бразилии