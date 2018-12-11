Собянин: Московское метро и МЦК будут работать круглосуточно в Новый год

Москва, , 22:31 — REGNUM Московский метрополитен и Московское центральное кольцо (МЦК) будут работать всю ночь с 31 декабря на 1 января. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём микроблоге в Twitter.

«Для удобства горожан и гостей нашего города в ночь с 31 декабря на 1 января метро и МЦК будут работать круглосуточно, а в рождественскую ночь — до 2 часов», — написал Собянин.

Мэр также сообщил, что столичным руководством решение о том, что с 2019 по 2021 год в День города и на Новый год метрополитен и МЦК будут работать круглые сутки.

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