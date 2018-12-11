Вторник, 11 Декабря 2018 года
23:37:20 МСК

Собянин: Московское метро и МЦК будут работать круглосуточно в Новый год

Общество

В рождественскую ночь работа метрополитена будет продлена до 2:00

Москва, 11 декабря 2018, 22:31 — REGNUM  Московский метрополитен и Московское центральное кольцо (МЦК) будут работать всю ночь с 31 декабря на 1 января. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём микроблоге в Twitter.

«Для удобства горожан и гостей нашего города в ночь с 31 декабря на 1 января метро и МЦК будут работать круглосуточно, а в рождественскую ночь — до 2 часов», — написал Собянин.

Мэр также сообщил, что столичным руководством решение о том, что с 2019 по 2021 год в День города и на Новый год метрополитен и МЦК будут работать круглые сутки.

Читайте также:

Из Москвы в Подмосковье начнут ходить новогодние экспрессы

Тверская улица в Москве станет пешеходной с 29 декабря по 3 января

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Новый год
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить