В Киргизии убивший похищенную девушку «жених» приговорен к 20 годам тюрьмы

Бишкек, , 22:27 — REGNUM Свердловский районный суд столицы Киргизии признал виновным Марса Бодошева, в похищении и убийстве 19-летней Бурулай Турдалиевой, и приговорил его к 20 годам лишения свободы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили сегодня, 11 декабря, в канцелярии судебного органа.

Также суд постановил взыскать с подсудимого в пользу родственников погибшей девушки 500 тысяч сомов (476 тысяч рублей) компенсации за нанесенный им моральный ущерб и еще 300 тысяч сомов (около 286 тысяч рублей) — за материальный ущерб.

Второго фигуранта этого уголовного дела Акмата Сеитова, принимавшего непосредственное участие в похищении Турдалиевой с целью принуждения к браку, суд приговорил к 7 годам лишения свободы.

ИА REGNUM напоминает, что в середине 2018 года в Киргизии разгорелся крупный скандал, поводом для которого стало резонансное преступление, продемонстрировавшее низкую эффективность работы правоохранительных органов в сфере борьбы с похищениями девушек и браками по принуждению.

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Вызван этот скандал был тем, что 27 мая 2018 года в здании РОВД Жайылского района Чуйской области Киргизии задержанный за похищение Бурулай Турдалиевой мужчина зарезал девушку в здании милиции.