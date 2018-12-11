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Свыше тысячи школ на Украине отапливают дровами — Госпродпотребслужба

Общество

Дровами отапливают 7% школ и 6% детских садов

Киев, 11 декабря 2018, 21:49 — REGNUM  У 541 детского сада и 1116 школ на Украине печное отопление, заявили в пресс-службе Госпродпотребслужбы, сообщило 11 декабря информационное агентство «УНН».

"Не подключены к центральному отоплению и котельным (работают на печном отоплении) 541 (6%) заведение дошкольного образования, 1116 (7,0%) общего среднего образования, 1 (0,1%) — профессионально-техническое, 1 (0,1%) — высшее учебное заведение I—II уровня аккредитации, 4 (0,6%) — учреждения интернатного типа», — сообщили в ведомстве.

Напомним, с Нового года и до весны Одесский национальный университет имени Мечникова не будет учить студентов, поскольку у вуза нет денег на отопление. Иногородним студентам также придётся разъехаться по домам, поскольку в общежитиях будет холодно.

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Социально-экономический кризис на Украине
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