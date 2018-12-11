Тверские власти продлят выплаты многодетным семьям на три года — Руденя

Тверь, , 21:20 — REGNUM Программу ежемесячных выплат семьям на третьего и последующих детей в Тверской области планируют продлить до 2021 года включительно. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регправительства, законодательную инициативу, направленную на реализацию нацпроекта «Демография», обсудили на заседании правительства Тверской области под руководством Игоря Рудени 11 декабря. Действующий сегодня региональный закон предусматривает выплату пособий до 1 января 2019 года. Законодательная инициатива будет внесена на рассмотрение в Законодательное собрание Тверской области.

«Мы приняли решение продлить программу на три года. Ежегодно на эти цели будет выделяться не менее 900 млн рублей. С 2019 года серьёзно увеличена федеральная поддержка региона по этому направлению — до уровня около 760 млн рублей. Деньги, которые высвободятся в этой связи в региональном бюджете, будут поступать на реализацию социальных программ», — отметил Игорь Руденя, комментируя инициативу после заседания правительства региона.

Пособие выплачивается семьям, где родились или усыновлены третий и последующие дети, до достижения детьми трех лет. Доход на каждого члена семьи не должен превышать среднедушевого денежного дохода населения региона (в 2018 году — 24 686,5 рубля). Отметим, что в текущем, 2018 году, ежемесячные выплаты в размере 10 625 рублей получают 6 тыс. 116 семей. На эти цели заложено 851,5 млн рублей — более 541 млн рублей из регионального, около 320 млн рублей из федерального бюджета. В 2019 году общий объём финансирования может превысить 917 млн рублей, размер выплаты составит 10 тыс. 710,64 рубля.

Как отмечают в облправительстве, благодаря действию этой меры с 2011 года число семей, где появляются третий и последующие дети, в Тверской области увеличилось на 44%.