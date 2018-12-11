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Член СПЧ: необходима международная организация по защите прав россиян

Общество

В том числе за рубежом

Москва, 11 декабря 2018, 20:58 — REGNUM  Член Совета по правам человека (СПЧ) Александр Брод предложил на встрече с президентом России Владимиром Путиным создать международную организацию по защите прав россиян и соотечественников за рубежом, а также отметил необходимость развития взаимодействия в области интернет-проектов.

«Стоит подумать о создании международной правозащитной организации, включающей правозащитников из разных стран для эффективной координации деятельности по защите россиян и соотечественников за пределами России. Такой опыт у нас есть — существовала международная организация «Мир без нацизма», и стоит оказать содействие в продолжении ее работы», — сказал Александр Брод на заседании СПЧ.

Он также отметил необходимость развития взаимодействия в области «новых СМИ»: социальных сетей, блогов и Telegram-каналов, а также продвижения сетевых проектов, нацеленных на идеи и практики правовой защиты россиян и соотечественников за рубежом, а также критическое освещение имеющихся дискриминационных практик.

«Закончить я бы хотел словами известного философа, экономиста Адама Смита: «Чтобы научить людей любить справедливость, надо показать им результаты несправедливости. Думаю, что наш Совет и партнерские неправительственные организации могли бы выполнить эту миссию», — цитирует слова Александра Брода РИА Новости.

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