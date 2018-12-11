Донбасским митрополитам вернули право ездить на оккупированную территорию

Киев, 11 декабря 2018, 21:05 — REGNUM Служба безопасности Украины вернула право митрополиту Донецкому и Мариупольскому Илариону и митрополиту Горловскому и Славянскому Митрофану пересекать линию фронта в Донбассе, сообщил 11 декабря сайт Горловской епархии.
Ранее митрополит Иларион опубликовал открытое письмо, в котором заявил, что не может исполнять свои обязанности, если у него не будет права ездить на временно подконтрольную Украине территорию ДНР.
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Напомним, в СБУ признали, что аннулировали пропуск священнослужителя по распоряжению из Киева.
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