369 туристам из Казани удалось покинуть Хайнань

Хайкоу, Китай, , 19:58 — REGNUM Синьхуа 11 декабря сообщает о вылете с острова Хайнань 369 застрявших на нем российских туристов, подчеркивая, что отправить их на родину удалось «при содействии компетентных ведомств провинции Хайнань, парткома и правительства города Санья.

Отмечается, что данная туристическая группа из России должна была завершить отдых и отправиться в Казань еще 8 декабря, однако за туристами не прибыл самолет из России. Пока решался вопрос с отправкой, местный китайский туроператор предоставил россиянам бесплатное питание и проживание, а также организовал для них экскурсии.

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