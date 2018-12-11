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369 туристам из Казани удалось покинуть Хайнань

Общество

Застрявшим на отдыхе россиянам помогли китайские «компетентные ведомства»

Хайкоу, Китай, 11 декабря 2018, 19:58 — REGNUM  Синьхуа 11 декабря сообщает о вылете с острова Хайнань 369 застрявших на нем российских туристов, подчеркивая, что отправить их на родину удалось «при содействии компетентных ведомств провинции Хайнань, парткома и правительства города Санья.

Отмечается, что данная туристическая группа из России должна была завершить отдых и отправиться в Казань еще 8 декабря, однако за туристами не прибыл самолет из России. Пока решался вопрос с отправкой, местный китайский туроператор предоставил россиянам бесплатное питание и проживание, а также организовал для них экскурсии.

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