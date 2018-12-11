Украинская разведка прекращает сотрудничество в рамках СНГ

Киев, , 20:48 — REGNUM Служба внешней разведки Украины (СВРУ) начала процедуру выхода из соглашения о сотрудничестве разведывательных служб стран СНГ, сообщил 11 декабря официальный сайт спецслужбы.

«По поручению президента Украины Службой внешней разведки Украины начата процедура выхода из соглашения о принципах и основных направлениях сотрудничества органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ в сфере разведывательной деятельности с 1992 года», — сказано в сообщении.

По мнению украинских разведчиков, сотрудничество с разведывательными органами РФ невозможно. Украина будет противодействовать спецслужбам России вместе с западными разведками:

«СВРУ вместе со своими партнерами по Евроатлантическому разведывательному сообществу и в дальнейшем продолжит активную работу, направленную на выявление и нейтрализацию деструктивной деятельности российских спецслужб», — отметили в ведомстве.

Напомним, 10 декабря 2018 года президент Украины Пётр Порошенко подписал закон о прекращении действия договора о дружбе и сотрудничестве между Россией и Украиной. Формально договор будет действовать до 1 апреля 2019 года.

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