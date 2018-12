Назад в Средневековье: в России учат ненавидеть стереотипами?

Платон Беседин, , 21:09 — REGNUM

В Москве жильцы одного из домов организовали сбор подписей и написали жалобы в Роспотребнадзор, чтобы рядом с ними не жили больные раком дети. Ведь, по мнению этих москвичей, онкология передаётся воздушно-капельным путем.

История насколько жуткая, настолько и показательная. Хочется верить, что сами детки не узнают о том, как сумасшедшая активистка и примкнувшие к ней варвары пытаются выселить их из квартиры. Но не верится. Ведь наверняка «бдительные граждане» не только собирают подписи, пишут жалобы, но и докучают несчастным. Добрая душа заключила с благотворительным фондом договор о том, что её жилье будет сдаваться родителям онкобольных детей. Но добро, согласно оскоминной мудрости, всегда уравновешивается злом — и появились те, кто хочет оставить ребят без крова. Да уж, не перевелись в России Швондеры — мутировали, стали жёстче.

Дико то, что активистка, чьё имя и упоминать не стоит, всерьёз заявляет об онкологии, передающейся воздушно-капельным путём. Целых 157 страшных вирусов насчитала! После такого и в метро зайти страшно. Однако дико это лишь на первый взгляд. Потому что, несмотря на море информации, в котором мы тонем, пиршество гаджетов и танато-тотальный прогресс, многие граждане не становятся умнее и просвещённее. Отнюдь — сознание их пребывает в Средневековье, напялив инквизиторский колпак и вооружившись горящими факелами.

Сколько нелепых мифов, к примеру, блуждает по сбившимся набекрень мозгам о СПИДе? И сколько людей устраивали травлю своих соседей, когда узнавали, что у тех ВИЧ? Заболевают только гомосексуалисты. Вирус передаётся через рукопожатие. ВИЧ не существует — лечиться и умирать самим. И к этому бесконечному набору нелепиц добавляется самоубийственная беспардонность граждан, ведущих фривольную — более уместную на Вудстоке — жизнь. В итоге имеем страшное: первое место по распространению ВИЧ в Европе.

Или с плеском пошумевшая история о том, как беременеют, купаясь в бассейне. Хлористое зачатие. Сюда же добавляем конспирологические теории о БАДах, прививках, вирусах и сюрреалистических персонажей вроде бога Кузи. Люди охотно плодят подобное, купаясь в бассейне собственной глупости и беременея от неё. Как верно заметил Руссо, «прогресс не дал нам ничего, кроме падения нравов».

Тлетворно в принципе, что граждане существуют в параллельной реальности. Но чудовищно, когда их безумие мешает жизни других — особенно самых беззащитных, детей. Сколько невинных чад погибло, потому что их родители, согласно воззрениям, запрещали переливать им кровь или давать лекарства? Или мамаша, выкинувшая грудничка из окна, так как считала, что в него вселились бесы. Последнее слово очень точно. Ведь то, что происходит в головах таких людей, — это чистое мракобесие, но экзорциста никто не пригласит, потому безумцы станут уничтожать себя и терроризировать окружающих.

Но личное ли это мракобесие? Рождается ли оно сугубо внутри человека? Полагаю, что нет. Сама матрица задаёт подобные отклонения. Да, с одной стороны, есть просвещение, социальная работа, но с другой — медиа, построенное на средневековых принципах. Нас же ведь постоянно кормят битвами магов и экстрасенсов, сенсационными историческими фильмами, историями о рептилоидах и вирусах, показывают скандалящих мразей — ежедневно вещают эту дрянь с экранов, смещая точку сборки каждого человека. Раньше оккультисты собирались подпольно — теперь они тусуются в медиа. Безобидная газетка «Тёткины рецепты» превращается в сатанинский листок, где предлагают лечить больной зуб не у стоматолога, а мочой, смешанной с чесноком, воя при этом на луну.

Стереотипы, мифы, выдумки — страшные вещи, на самом деле. Они добивают и без того расшатанную психику. Нас кормили этим безумием в 90-е, но оно никуда не ушло и сейчас. Меж тем сам темп жизни, её механистичность, а также глобальный видеодром (посмотрите фильм Кроненберга) рождают сумасшествие в людях — статистика: безумных с каждым годом всё больше, как ты ни выпускай их из дурок.

Но ещё страшнее то, что явления эти зачастую сопряжены с рафинированной, клокочущей ненавистью. Причём, круг замкнут, уроборос лакомится собой: ненависть рождает стереотипы, но и обратное тоже верно. В 1943 году Сартр сформулировал важнейший принцип: «Ад — это другие». Данный тезис, разбухнув, стал инфернальной догмой. Атомизированное общество с атомизированными людьми идёт в крестовом походе против другого, чужого, иного, не такого, как мы. Так в Средневековье придумывали трактаты вроде «Молота ведьм», чтобы официально уничтожать альтернативное.

Ужас же современного общества заключается в том, что все его достижения вроде прав человека, терпимости, толерантности и прочих красивых слов не работают — это пустышки, которые существуют лишь в манифестах. На деле — средневековая мораль, когда иное не понимается, не принимается, а потому должно быть ликвидировано. ИГИЛовец (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уничтожает цивилизационное наследие, потому что не видит в нём никакого смысла, — и для разрушения пользуется благами прогресса. Муж отрубает руки жене, чтобы её наказать. Представители власти делают заявления, более уместные для инквизиторов. Всё это лики мрачного Средневековья, в которое погружается общество, его западная модель, которая, по сути, является мировой (We're all living in Amerika, как пели Rammstein).

Ненависть к другому рождается завистью, страхом и потреблением. В 1994 году в Руанде хуту зверски уничтожали тутси лишь за то, что те были красивее их. Что поменялось с тех пор? Нас учат соответствовать определённым стандартам, показывая жизнь богатых и знаменитых, тех, кем мы никогда не станем, а главным мотиватором становится «страх как возможность свободы» (по Кьеркегору). При этом зависть и страх достигают патологии, попадая в культ потребления, конечным проявлением которого является пожирание другого (убить, вытеснить, изгнать и т. д.).

Поведение московской активистки объясняется не только тем, что она дура, но и этими — глубинными — мотивами, когда компенсируется собственная дьявольская неполноценность. Дура отправляется в крестовый поход, совершает инквизицию, чтобы убить, как ей кажется, «прокажённых», «неверных», дабы, подобно животному, изгнать их из своего ареала. Имя таким гибридам Швондера и Торквемады — легион.

Как бороться с подобным? Просвещением, безусловно. Оказывается, что плакаты из серии «ВИЧ не передаётся воздушно-капельным путём» — не такая уж и очевидность; для многих это может стать откровением. Но это лишь малюсенькая часть борьбы. Важнее — менять мировоззрение средневековых граждан, вычищать их стереотипную ненависть через перемены глобальные — в медиаконтенте, в образовании, в социальной политике, в идеологии. В чём суть данных изменений? Мы всё время — на самом высшем уровне — говорим о том, что человек должен быть в центре всего. Но человек этот не должен быть центральным человеком для самого себя, для него им должен стать другой. По сути, это библейский принцип «относись к другому как к самому себе», но подвергнувшийся апгрейду в zeitgeist.

У нас ведь есть стратегия госбезопасности, экономическая политика и тому подобные глобальные вещи — так хорошо бы на самом верху инициировать, разработать и внедрить во все структуры единую программу человечности, опровергавшую бы, в том числе, главный стереотип: другой человек — не враг, не конкурент, но соратник, товарищ, тот, кого понимать и принимать надо. Человековедение с уроками милосердия и доброты — то, что нам надо.