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Бывший капитан Черноморского флота РФ получил срок за госизмену

Общество

Осужденный передавал секретные сведения украинской разведке за денежное вознаграждение

Ростов-на-Дону, 11 декабря 2018, 19:23 — REGNUM  Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к 14 годам тюремного заключения отставного капитана Черноморского флота военно-морских сил Российской Федерации за раскрытие государственной тайны и передачу секретных сведений Украине. Об этом сегодня, 11 декабря, сообщает НТВ.

Речь идёт о капитане Леониде Пархоменко, который служил на штабных должностях и уволился со службы на Черноморском флоте в 2005 году. Его арестовали в 2016 году по подозрению в шпионаже.

По данным Федеральной службы безопасности России, Пархоменко был завербован во время службы в Севастополе главным управлением разведки министерства обороны Украины. За денежное вознаграждение он передавал секретные сведения украинской разведке.

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Спецслужбы и шпионаж
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