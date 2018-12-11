Американский генерал обвиняется в сексуальных преступлениях

Вашингтон, , 19:05 — REGNUM По информации американской прокуратуры, генерал-майору армии США в отставке Джеймсу Дж. Грациоплену предъявлено обвинение в сексуальных преступлениях. Речь идет о шести эпизодах: трех случаях инцеста и трех изнасилованиях. Об этом сообщает военный новостной ресурс Тask and Purpose.

Ранее была попытка привлечь генерала к уголовной ответственности в военном суде. Однако в его уголовном преследовании было отказано. Оказалось, что согласно решению Военно-апелляционного суда обвинения в изнасиловании для военных на действительной службе имеют пятилетний срок давности.

Военно-апелляционный суд (Court of Military Appeals) — это высший судебный орган в сфере военной юстиции США. Он является одним из подразделений военного министерства и, как все военные суды, подчинен командованию.

Сейчас генерал-майору Джеймсу Грациоплену 69 лет, он находится в отставке, т. е. не состоит на военной службе. Генерал прослужил в ВС США 33 года, участвовал в боевых действиях в Ираке.

Обвинения ему предъявлены в американском штате Вирджиния, где нет срока давности по преступлениям такого рода.