Американский генерал обвиняется в сексуальных преступлениях

Вашингтон, 11 декабря 2018, 19:05 — REGNUM По информации американской прокуратуры, генерал-майору армии США в отставке Джеймсу Дж. Грациоплену предъявлено обвинение в сексуальных преступлениях. Речь идет о шести эпизодах: трех случаях инцеста и трех изнасилованиях. Об этом сообщает военный новостной ресурс Тask and Purpose.
Ранее была попытка привлечь генерала к уголовной ответственности в военном суде. Однако в его уголовном преследовании было отказано. Оказалось, что согласно решению Военно-апелляционного суда обвинения в изнасиловании для военных на действительной службе имеют пятилетний срок давности.
Военно-апелляционный суд (Court of Military Appeals) — это высший судебный орган в сфере военной юстиции США. Он является одним из подразделений военного министерства и, как все военные суды, подчинен командованию.
Сейчас генерал-майору Джеймсу Грациоплену 69 лет, он находится в отставке,
Обвинения ему предъявлены в американском штате Вирджиния, где нет срока давности по преступлениям такого рода.