Скандального главу фискальной службы Украины восстановили в должности

Киев, , 18:58 — REGNUM Окружной административный суд Киева восстановил в должности главы Государственной фискальной службы (ГФС) Украины Романа Насирова, и обязал выплатить ему зарплату, заявил адвокат чиновника Любомир Дроздовский, сообщили 11 декабря «Украинские новости».

Суд отменил распоряжение правительства Украины об увольнении Насирова:

«В судебном заседании объявили вступительную и резолютивную часть решения суда, которым удовлетворен иск, признано противоправным и отменено распоряжение Кабинета министров Украины об увольнении», — рассказал адвокат.

Дроздовский отметил, что решение может быть обжаловано.

Напомним, в январе 2018 года Насиров был уволен с должности руководителя ГФС, поскольку у него обнаружилось не только украинское, но и венгерское, а также британское гражданство.

Отметим, и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун занимает свою должность, имея американское гражданство, что не вызывает никаких вопросов у украинских правоохранителей.

Читайте также: Глава фискальной службы Украины подозревается в хищении $70 млн — СМИ