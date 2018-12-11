«Русское радио» ответило на претензии арестованных украинских моряков

Москва, , 18:36 — REGNUM Ведущая радиостанции «Русское радио» Алла Довлатова отреагировала на претензии украинских моряков, арестованных за нарушение государственной границы Российской Федерации. Об этом сообщает сегодня, 11 декабря, «Говорит Москва».

Напомним, ранее украинские военные моряки, арестованные за нарушение границы России в территориальных водах в районе Керченского пролива, в интервью журналистам ТСН пожаловались на усталость от прослушивания песен «Русского радио» в следственном изоляторе, в котором они содержатся. Один из арестантов заявил, что буквально возненавидел «Русское радио» за время своего нахождения в СИЗО.

Радиоведущая Довлатова отметила, что «Русском радио» и не предполагается трансляция песен на иностранных языках. При этом в эфире радио обычно играет только одна песня на украинском языке в виде исключения, но при этом звучат композиции многих исполнителей с Украины, которые поют на русском языке.

«Раньше вообще никогда не было песен на иностранном языке. Поэтому тут никакой дискриминации нет», — сказала Довлатова.