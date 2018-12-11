У членов семьи представителя украинской разведки нашли гражданство РФ

Киев, , 18:30 — REGNUM Сожительница первого заместителя главы Службы внешней разведки Украины Сергея Семочко и её дочь имеют гражданство РФ, сообщили 11 ноября «Украинские новости» со ссылкой на материалы суда.

В конце октября 2018 года контрразведка СБУ установила, что близкие чиновника имеют российское гражданство. На основании этой информации суд разрешил спецслужбам получить доступ к информации о мобильных переговорах Семочко и его родственников с 1 января 2014 года по 23 ноября 2018 года.

Напомним, в середине октября 2018 года СБУ начала расследование в отношении первого заместителя главы Службы внешней разведки Украины Сергея Семочко. Его подозревают в незаконном обогащении и государственной измене.

Ранее в Верховной раде заявили, что Сергея Семочко выгораживает действующий президент Украины Пётр Порошенко.

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