Вторник, 11 Декабря 2018 года
20:24:16 МСК

У членов семьи представителя украинской разведки нашли гражданство РФ

Общество

Спецслужбы получили информацию о мобильных переговорах подозреваемого

У членов семьи представителя украинской разведки нашли гражданство РФ
Иллюстрация: Semochko.net
Сергей Семочко

Киев, 11 декабря 2018, 18:30 — REGNUM  Сожительница первого заместителя главы Службы внешней разведки Украины Сергея Семочко и её дочь имеют гражданство РФ, сообщили 11 ноября «Украинские новости» со ссылкой на материалы суда.

В конце октября 2018 года контрразведка СБУ установила, что близкие чиновника имеют российское гражданство. На основании этой информации суд разрешил спецслужбам получить доступ к информации о мобильных переговорах Семочко и его родственников с 1 января 2014 года по 23 ноября 2018 года.

Напомним, в середине октября 2018 года СБУ начала расследование в отношении первого заместителя главы Службы внешней разведки Украины Сергея Семочко. Его подозревают в незаконном обогащении и государственной измене.

Ранее в Верховной раде заявили, что Сергея Семочко выгораживает действующий президент Украины Пётр Порошенко.

Читайте также: В Раде считают, что Порошенко «покрывает» незаконный бизнес чиновника СВР

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Коррупция и борьба с ней
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить