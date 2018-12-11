На Украине ликвидируют дочернюю структуру банка «ВТБ»

Киев, , 18:50 — REGNUM Украинский Фонд гарантирования вкладов физических лиц отказался от проведения конкурса по выбору банка, принимающего обязательства «ВТБ Банк Украина», сообщила 11 декабря пресс-служба Фонда.

«Исполнительная дирекция Фонда 6 декабря приняла решение отказаться от проведения конкурса по определению принимающего банка с целью отчуждения ему обязательств неплатежеспособного банка АО «ВТБ Банк», гарантируемых Фондом… и признать его несостоявшимся», — сказано в сообщении.

Согласно закону, дочерняя структура ВТБ на Украине будет ликвидирована с возмещением денег вкладчикам.

Напомним, 27 ноября украинский суд признал дочернюю структуру ВТБ на Украине неплатёжеспособной.

Читайте также: Нацбанк Украины признал филиал ВТБ неплатежеспособным

«Судебная система Украины приняла решения, которые выходят за рамки цивилизованного правового поля и ставят под угрозу текущую деятельность нашего банка в этой стране», — прокомментировали решение в пресс-службе банка.