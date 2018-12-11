Массовые увольнения в цирке Екатеринбурга: правда или ложь?

Екатеринбург, , 19:10 — REGNUM В Екатеринбургском цирке уволили более половины сотрудников со времен прихода нового руководства. Об этом заявил бывший директор цирка Анатолий Марчевский в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Экс-руководитель, вовсе не намеревающийся уходить из цирка, рассказал, что сейчас в учреждении осталось лишь 107 сотрудников. «Только что сократили двоих администраторов. Я не знаю, как цирк будет существовать без администраторов», — сказал Марчевский. «Было 285 сотрудников, сейчас осталось 107. А объём работы остается тот же самый. Плюс лишили цирк творческой инициативы — сокращён балет, например», — возмущен экс-директор.

Впрочем, нынешний руководитель цирка Александр Авраменко опроверг информацию Марчевского в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM. Массовых сокращений с момента ухода Марчевского, по словам Авраменко, не было — за последние месяцы было сокращено лишь 4 человека, заявил директор. В прошлом году в цирке действительно работало 285 человек, но это число уменьшилось ещё в бытность Марчевского руководителем, заверил Авраменко.

Напомним, ранее, 2 ноября 2018 года, Александр Авраменко выражал возмущение по поводу некоторых сотрудников цирка, которые приходят на работу «только в половину одиннадцатого». «Ну тогда, наверное, сотрудники вообще могут не приходить на работу, правильно?» — говорил Авраменко.

Конфликт между бывшим руководителем Екатеринбургского цирка Анатолием Марчевским и Росгосцирком разгорелся осенью 2018 года. 25 октября госкомпания послала в учреждение временного руководителя Александра Авраменко. Планировалось, что должность Марчевского сократят уже в декабре, однако до сих пор этого не произошло.

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