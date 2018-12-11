Законопроект о любительском рыболовстве прошел второе чтение Госдумы

Москва, , 18:01 — REGNUM Законопроект о любительском рыболовстве Госдума приняла во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 11 декабря.

«Законопроект гарантирует свободный бесплатный доступ наших граждан к любительской рыбалке. Исключение составляют только земли обороны и безопасности, те участки, которые предоставлены для развития аквакультуры, и может быть любительская рыбалка ограничена в особо охраняемых природных территориях», — отметил глава комитета Госдумы по природным ресурсам Николай Николаев («Единая Россия»).

Согласно законопроекту, при осуществлении любительского рыболовства должна соблюдаться суточная норма добычи (вылова) водных биоресурсов определенного вида (определяется в правилах рыболовства). Норму установят регионы.

«Мы прекрасно понимаем, что нагрузка на водоемы рядом с Москвой, Санкт-Петербургом и другими крупными городами, огромная. И поэтому вводится такое понятие, как суточная норма вылова, для того чтобы сохранить в этих водоемах рыбу», — указал Николаев.

Предполагается сохранить около двадцати рыбопромысловых участков, где будут действовать ограничения по рыбалке.

«Мы зафиксировали те, которые выполняют, по факту, природоохранную функцию — это рыбопромысловые участки, которые находятся в бассейнах севера Сибири и Дальнего Востока, которые культивируют и охраняют по факту особо ценные породы рыб и практикуют такой вид рыбалки, как поймал-отпустил. Вот именно для этих рыбопромысловых участков, которых насчитывается на сегодняшний день чуть более двух десятков, сделано исключение, и они будут продолжать работать. Перечень этих участков будет установлен правительством РФ по представлению губернаторов регионов», — пояснил депутат.

Госдума отказалась вводить именные разрешения на рыбалку, так как выдача любых разрешений — это риск для людей новых платежей.

«В редакции законопроекта, который подготовлен ко второму чтению, никаких именных разрешений на любительскую рыбалку нет», — заверил Николаев.

Законопроект запрещает оборот жаберных сетей в стране, за исключением тех районов Сибири и Дальнего Востока, севера, где рыбалка сетями является традиционным видом. Там ловить сетью будет можно при регистрации сети и маркировке.

Также эта инициатива запрещает использование электроудочек и прочие варварские способы ловли рыбы. Вводится запрет на любительское рыболовство и аквакультуру на одном водном объекте.

«Это позволит исключить споры между рыбаками-любителями и теми, кто разводит рыбу», — отметил со своей стороны депутат Госдумы от Астраханской области Леонид Огуль («Единая Россия»).

Он приветствовали принятие законопроекта.

«Любительское рыболовство в России останется бесплатным. Никаких разрешений на нее получать будет не нужно. Но при этом закон вводит четкие ограничения на любительский лов рыбы в специально определенных местах. Например — на особо охраняемых природных территориях, в национальных парках, на участках, отданных государством под товарную аквакультуру», — отметил он.