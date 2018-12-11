Воронеж: на месте скандального яблоневого сада построят школу и детсад

Воронеж, , 17:59 — REGNUM На территории бывшего яблоневого сада Воронежского аграрного университета, который еще недавно был предметом судебных споров, может появиться школа. Проектирование нового учебного учреждения планируется начать во втором полугодии 2019 года. Таким образом, городские власти намерены решить вопрос с обеспечением школой микрорайона по улице Ломоносова. Помимо школы, планируется также строительство детсада на 300 мест и спорткомплекса.

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«Школа на Ломоносова требуется уже давно. Велись долгие переговоры о том, чтобы нам предоставили земельный участок, который находится на территории института. Но, к сожалению, позиция института в том, чтобы не отдавать нам участок, пусть сегодня он используется и не самым лучшим образом. Сейчас мы ведем переговоры с Росимуществом о предоставлении нам 24 га яблоневого сада. Составлена дорожная карта», — цитирует РИА Воронеж руководителя городского управления строительной политики Владимира Пешкова. О планах он рассказал 10 декабря в ходе публичных слушаний по проекту горбюджета на 2019 год. По прогнозам властей, вопрос с участком может быть решен уже к середине года, тогда начнется работа над проектом.

Как сообщало ИА REGNUM, вопрос строительства школы на улице Ломоносова обсуждается последние несколько лет. Еще в начале — середине 2000-х годов власти озвучивали планы по строительству школы в этом районе. Пока единственной школой на весь крупный и продолжающий расти микрорайон остается школа №20, созданная еще в 1930-х годах рядом с главным корпусом сельскохозяйственного института и явно не рассчитанная на столь высокую нагрузку. В октябре жители Ломоносова создали петицию с требованием решить «школьный» вопрос.

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