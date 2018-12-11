В Подмосковье в 2019 году построят семь стадионов

Красногорск, , 17:49 — REGNUM В Московской области в 2019 году будет построено 15 спортивных объектов, сообщил журналистам 11 декабря министр строительного комплекса Подмосковья Руслан Тагиев.

«Министерство стройкомплекса Московской области в 2019 году планирует завершить строительные работы и ввести в эксплуатацию 15 новых спортивных сооружений, в том числе 8 физкультурно-оздоровительных комплексов и 7 стадионов», — заявил он.

Строительство ведётся в рамках государственной программы «Спорт Подмосковья». Объекты появятся в городских округах Серебряные Пруды, Дзержинский, Ликино-Дулево, Шатура, Богородский, Орехово-Зуево, Ивантеевка, Чехов, Балашиха, Красногорск, Лосино-Петровский, а также вЩелковском, Одинцовском районах.

По словам министра, занятия на новых объектах будут проходить на высоком уровне.

Как сообщало ИА REGNUM, в районе Новокосино Москвы построен и готовится к вводу в эксплуатацию крытый стадион «Олимп». В нём будут проходить тренировки команды «Трудовые резервы».

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