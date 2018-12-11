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Украинские чиновники подрабатывают курьерами Константинополя — политолог

Общество

Приглашения на собор раздают представители власти

Киев, 11 декабря 2018, 17:38 — REGNUM  Глава Запорожской областной администрации передал митрополиту Запорожскому и Мелитопольскому Луке приглашение на так называемый «объединительный собор» в Киеве, заявила политолог Елена Дьяченко, сообщил 11 декабря информационно-просветительский отдел УПЦ МП.

Глава Запорожской администрации Константин Бриль написал митрополиту письмо, к которому было приложено приглашение от Константинопольского патриарха Варфоломея.

«Если госслужащий высокого ранга — глава облгосадминистрации на зарплате из бюджета Украины, за деньги граждан Украины подрабатывает курьером у стамбульского чиновника, да еще и в военное положение — это, скорее, получение неправомерной выгоды, или злоупотребление служебными полномочиями?», — прокомментировала ситуацию Елена Дьяченко.

Напомним, 6 декабря 2018 года глава Ровенской облгосадминистрации Алексей Муляренко вызвал священнослужителей к себе, и лично вручил письмо от Варфоломея митрополиту Полесскому и Сарненскому Анатолию.

Напомним также, 7 декабря представитель УПЦ МП Александр Драбинко опубликовал письмо патриарха Варфоломея, адресованное главе УПЦ МП Онуфрию, в котором Константинопольский патриарх заявил, что после «собора» Онуфрий не сможет носить титул митрополита Киевского и позвал его на объединительный раскольничий собор.

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Борьба Константинополя и раскольников на Украине против УПЦ
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