В Адыгее ждут иностранных туристов — Кумпилов

Майкоп, , 16:51 — REGNUM Природно-климатический потенциал позволяет сделать Адыгею одним из самых привлекательных мест для круглогодичного отдыха. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы республики, заявил глава Адыгеи Мурат Кумпилов, выступая на заседании Совета глав субъектов Российской Федерации при МИД России. Заседание состоялось 11 декабря, его провел министр иностранных дел России Сергей Лавров. В числе центральных вопросов обсуждалось развитие въездного туризма в РФ. По данным, которые привел Лавров, в 2017 году Россия приняла около 25 млн туристов, выйдя на девятое место в Европе.

Глава Адыгеи поделился опытом развития туризма в республике. Он отметил, что Юг России в целом имеет богатый рекреационный потенциал для превращения региона в курортную зону международного уровня.

«Для формирования межрегиональных привлекательных туристских предложений новые возможности отрывает увеличение рекреационной зоны Юга России за счет Крыма и Севастополя. С открытием Керченского моста вырос туристический трафик через регионы ЮФО, что, несомненно, стимулирует интерес и к их туристическому потенциалу. Это в полной мере относится к Республике Адыгея, которая является связующим звеном на кратчайшем пути к Черноморскому побережью и административным центрам субъектов ЮФО. Для нашей республики это открывает дополнительные возможности и перспективы в развитии туризма», — отметил глава РА.

Глава Адыгеи добавил, что туризм относится к числу приоритетных сфер в экономике региона. В республике за последние десять лет в развитие инженерной и транспортной инфраструктуры направлено около 4 млрд рублей. Новая инфраструктура позволяет создавать необходимые условия для привлечения инвесторов в туристскую отрасль, решать вопрос создания новых туристических и экскурсионных объектов с учетом растущего спроса на туристские услуги в Адыгее.

Туристический поток в республику ежегодно увеличивается на 5−8%, а за семь лет он вырос в два раза. В прошлом году Адыгею посетили более 432 тыс. отдыхающих, что на 5% превышает показатель позапрошлого года, в этом году положительная динамика сохраняется.

Основным направлением в работе по повышению туристской привлекательности региона для иностранных туристов, отметил Кумпилов, является проведение событийных мероприятий этнографического и культурно-познавательного характера. Их посещает порядка 2 тыс. иностранных граждан. Нередко участниками становятся представители адыгской диаспоры из зарубежных стран.

«Считаем, что практика создания подобных культурно-познавательных площадок имеет большое значение для формирования в странах проживания адыгской диаспоры позитивного представления об Адыгее и России в целом. Немалую роль здесь играют неформальные прямые коммуникации потребителей туристических услуг. Уверен, что событийный туризм имеет широкие перспективы для привлечения иностранных туристов в республику, в том числе представителей адыгской диаспоры, компактно проживающих на территории Турции, Израиля, Иордании и ряда других стран», — сказал Мурат Кумпилов.

Также, по мнению главы региона, большую роль в укреплении сотрудничества в сфере туризма играет продвижение туристского продукта республики на международных отраслевых выставках. В результате уже ряд туроператоров сейчас активно развивают международный туризм, привлекая отдыхающих из зарубежных стран. Руководство Адыгеи намерено организовать в республике рекламно-информационный тур для иностранных туристических компаний. На следующий год запланированы поездки республиканских делегации в ряд иностранных государств, где будет представлен и туристский потенциал Адыгеи.

«Подчеркну, что мы заинтересованы в развитии туризма в республике, продвижении наших туристских услуг. Природно-климатический потенциал региона позволяет сделать Адыгею одним из самых привлекательных мест для круглогодичного отдыха. Таким образом, Россия может получить еще одну привлекательную туристическую территорию», — отметил Мурат Кумпилов.