В Подмосковье установят 9 тыс. контейнеров для раздельного сбора отходов

Красногорск, , 16:51 — REGNUM В Подмосковье с 1 января 2019 года будет введена система раздельного сбора отходов (РСО). Всего регионе установят 9 тыс. контейнеров для РСО. Об этом заявил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов («Единая Россия»), сообщает корреспондент ИА REGNUM 11 декабря.

Кроме того, в регионе появится 12 мусороперерабатывающих комплексов, первые два из которых уже построены. В ближайшее время предусмотрено строительство четырёх заводов по термическому обезвреживанию с заявленной мощностью обработки мусора в 700 тыс. тонн ежегодно.

Также в каждом муниципалитете, на территории которого расположен полигон, будет создана профильная рабочая группа для оперативных решений всех вопросов жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2019 года Подмосковье перейдёт на РСО по системе двух контейнеров: «мокрый мусор» для органических отходов и «сухой» для стекла, картона, пластика и других перерабатываемых материалов

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