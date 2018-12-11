Мурманская область ждет федеральной помощи в программе «Арктический доктор»

Мурманск, , 16:48 — REGNUM Программа «Арктический доктор» успешно реализуется в Мурманской области, но регионального финансирования для привлечения большого количества медицинских кадров недостаточно. Проблему вновь обсудили в правительстве региона, сообщает Мурманский вестник.

Напомним, Мурманская область выступила инициатором создания федеральной программы по поддержке и привлечению медицинских кадров в регионы Арктической зоны РФ. Программа «Арктический доктор» основана на госпрограмме «Земский доктор», которая уже действует в регионах России, но не подходит для Севера по ряду материальных, демографических и социальных причин.

Согласно программе «Арктический доктор», врачи-специалисты в возрасте до 50 лет, прибывшие в регионы Арктической зоны РФ, имеют право на получение 500 тысяч рублей при трудоустройстве, после года работы — еще 500 тысяч рублей, а после окончания действия пятилетнего контракта — еще 1 млн рублей. Квалификация специалиста, претендующего на участие в программе, должна быть не ниже первой, стаж работы — не меньше 10 лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, региональный закон о мерах соцподдержки медицинских кадров с финансированием из областного бюджета был принят в Мурманской области весной 2018 года. На реализацию проекта было выделено порядка 35 млн рублей.

По словам министра здравоохранения Мурманской области Валерия Перетрухина, штат медицинских организаций региона увеличился в общей сложности на 16 врачей, решивших принять участие в программе «Арктический доктор» из разных регионов: Псковской, Новосибирской, Челябинской областей, Дагестана, Карелии, Ставропольского края и др. До конца года ожидается прибытие еще двух специалистов.

В начале 2018 года губернатор Мурманской области Марина Ковтун заявляла, что региону требуется около 636 врачей. Чтобы полностью обеспечить потребности региона в медицинских кадрах, программа должна действовать не менее десяти лет.

«Для реализации программы «Арктический доктор» на десять лет нам необходимо 1 млрд 200 млн рублей. Отдельному региону это потянуть непросто. Федеральное софинансирование в размере 60% помогло бы ускорить реализацию этой программы. Сумма для государства вполне посильная», — подчеркивала ранее глава региона.

Предложение Мурманской области было одобрено президентом России Владимиром Путиным, который в конце 2017 года дал поручение министерствам финансов и здравоохранения проработать детали совместно с правительством региона. С момента поручения прошел уже год, но вопрос до сих пор находится на стадии проработки.

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Без участия федерального центра в реализации программы невозможно привлечь специалистов в военные гарнизоны. Глава города Полярные Зори Максим Пухов напомнил, что населенный пункт с большим количеством военчастей находится в ведомстве Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), и в них кадровая проблема стоит не менее остро, чем в областных учреждениях.

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