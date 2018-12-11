На сайт «Миротворец» внесли данные участников флешмоба в поддержку УПЦ МП

Киев, , 17:01 — REGNUM На сайте «Миротворец» опубликованы данные священников канонической УПЦ, которые заявили о своей готовности пройти допросы в СБУ, сообщил 10 декабря ресурс «Союз православных журналистов».

Администрация «Миротворца» собирает данные об участниках флешмоба, мотивируя это желанием «помочь им попасть в СБУ», сказано в группе в социальной сети Facebook, которая посвящена сайту. Священников называют «противниками независимости украинского православия».

Напомним, в ответ на многочисленные вызовы на допрос в СБУ, священники УПЦ МП начали выкладывать в соцсетях фотографии, на которых они держат таблички с надписью: «Я поддерживаю УПЦ МП — готов к вызовам в СБУ». Таким образом они протестуют против давления украинских властей, желающих создать на Украине «независимую» церковь под руководством Константинопольского патриархата.

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Скандальный сайт «Миротворец» был создан при непосредственном участии чиновников МВД Украины. На нём выкладываются личные данные тех, кого киевский режим считает «врагом Украины». В ЕС предпочитали не замечать украинское беззаконие до тех пор, пока на «Миротворце» не оказались данные немецкого политика Герхарда Шрёдера.

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