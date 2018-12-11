Вторник, 11 Декабря 2018 года
17:19:43 МСК

На сайт «Миротворец» внесли данные участников флешмоба в поддержку УПЦ МП

Общество

Администрация сайта заявила, что «помогает» СБУ

Киев, 11 декабря 2018, 17:01 — REGNUM  На сайте «Миротворец» опубликованы данные священников канонической УПЦ, которые заявили о своей готовности пройти допросы в СБУ, сообщил 10 декабря ресурс «Союз православных журналистов».

Администрация «Миротворца» собирает данные об участниках флешмоба, мотивируя это желанием «помочь им попасть в СБУ», сказано в группе в социальной сети Facebook, которая посвящена сайту. Священников называют «противниками независимости украинского православия».

Напомним, в ответ на многочисленные вызовы на допрос в СБУ, священники УПЦ МП начали выкладывать в соцсетях фотографии, на которых они держат таблички с надписью: «Я поддерживаю УПЦ МП — готов к вызовам в СБУ». Таким образом они протестуют против давления украинских властей, желающих создать на Украине «независимую» церковь под руководством Константинопольского патриархата.

Читайте также: «Готов к вызовам в СБУ»: священники начали флешмоб в поддержку УПЦ МП

Скандальный сайт «Миротворец» был создан при непосредственном участии чиновников МВД Украины. На нём выкладываются личные данные тех, кого киевский режим считает «врагом Украины». В ЕС предпочитали не замечать украинское беззаконие до тех пор, пока на «Миротворце» не оказались данные немецкого политика Герхарда Шрёдера.

Читайте также: МИД Германии призвал Украину закрыть сайт «Миротворец»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Борьба Константинополя и раскольников на Украине против УПЦ
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить