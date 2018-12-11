Владимирских дольщиков обещают осчастливить через три года

Владимир, , 16:35 — REGNUM Проблемы обманутых дольщиков должны быть решены во Владимирской области в 2020—2021 годах. Об этом 11 декабря по итогам встречи врио заместителя губернатора Максима Брусенцова с обманутыми дольщиками сообщила пресс-служба администрации региона. По последним данным, в области насчитывается 129 человек, которые вложили свои деньги в строительство жилья, но по различным причинам не получили свои квартиры.

«Согласно разработанной «дорожной карте», окончательный срок решения их квартирных вопросов — 2020−2021 годы», — говорится в сообщении.

По словам Максима Брусенцова, в ближайшее время пройдут встречи чиновников администрации и строителей. Сейчас основной механизм решения проблем обманутых дольщиков в области — упрощенное предоставление участков застройщикам, которые готовы отдать дольщикам не менее 10% квартир.

ИА REGNUM напоминает, что в 2018 году Владимирская область стала «лидером» по переносу сроков решения проблем обманутых дольщиков. Такое заявление сделали в Минстрое. В конце 2017 года заместитель бывшего губернатора по строительству Ренат Чагаев заявлял, что проблемы будут решены к концу 2018 года.

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