Около 2 тыс. дольщиков Подмосковья получат жильё до конца 2018 года

Красногорск, , 16:31 — REGNUM До конца 2018 года ключи от квартир в долгостроях Подмосковья получат около 2 тыс. человек. Об этом заявил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов («Единая Россия»), сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Мы взяли хороший темп, с 2012 по 2017 год жилье получили порядка 19 тыс. человек, до конца этого года ключи должны получить ещё около 2 тыс. жителей, но чтобы полностью решить проблему, нам нужно ещё несколько лет», — подчеркнул он.

Брынцалов также заявил, что с начала 2018 года в Московской области были вручены ключи от квартир в 29 долгостроях.

«Полный уход от долевого строительства — логичное и необходимое решение для современного социального государства. Это станет возможно только после того, как будут решены проблемы по существующим долгостроям», — подчеркнул Брынцалов.

Напомним, в 2018 году Мособлдума приняла поправки в бюджет области. Так, 3 млрд рублей направлено в виде имущественного взноса в «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства». Выделенные средства пошли на помощь участникам долевого строительства ГК «Урбан групп».