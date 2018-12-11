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Запах полигона «Кучино» ликвидируют летом 2019 года

Общество

В 2018 году в Московской области были рекультивированы полигоны «Электросталь», «Кашира» и «Быково»

Балашиха, Московская область, 11 декабря 2018, 16:16 — REGNUM  Неприятный запах полигона «Кучино» в подмосковной Балашихе может вернутся весной с наступлением тепла, сообщил 11 декабря на брифинге министр экологии Московской области Дмитрий Куракин, передаёт РБК.

«Проблема запаха на «Кучино» будет полностью завершена в июне», — заявил он.

Рекультивацию полигона ТБО в Балашихе планируется завершить в сентябре-октябре 2019 года. В 2018 году в Московской области были рекультивированы полигоны «Электросталь», «Кашира» и «Быково».

Территорию «Кучино» могут отдать парку, но проблема заключается в «усадке», которую даст почва в ближайшие годы. Кроме того, будут гореть факелы, сжигающие свалочный газ, что представляет опасность. Поэтому в Подмосковье «крепко думают» над этой темой, сообщил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов («Единая Россия») называл в качестве срока рекультивации «Кучино» май 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Рекультивацию полигона ТБО «Кучино» могут завершить в мае 2019 года

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Экологические проблемы Подмосковья
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