Запах полигона «Кучино» ликвидируют летом 2019 года

Балашиха, Московская область, , 16:16 — REGNUM Неприятный запах полигона «Кучино» в подмосковной Балашихе может вернутся весной с наступлением тепла, сообщил 11 декабря на брифинге министр экологии Московской области Дмитрий Куракин, передаёт РБК.

«Проблема запаха на «Кучино» будет полностью завершена в июне», — заявил он.

Рекультивацию полигона ТБО в Балашихе планируется завершить в сентябре-октябре 2019 года. В 2018 году в Московской области были рекультивированы полигоны «Электросталь», «Кашира» и «Быково».

Территорию «Кучино» могут отдать парку, но проблема заключается в «усадке», которую даст почва в ближайшие годы. Кроме того, будут гореть факелы, сжигающие свалочный газ, что представляет опасность. Поэтому в Подмосковье «крепко думают» над этой темой, сообщил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов («Единая Россия») называл в качестве срока рекультивации «Кучино» май 2019 года.

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