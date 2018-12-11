На суде о 100 млн полковник МВД в Петербурге признал лишь мошенничество

Санкт-Петербург, , 16:25 — REGNUM Полковник полиции Юрий Тимченко, который ранее обвинялся в получении рекордной для Петербурга взятки в 100 млн рублей, на процессе в Смольнинском районном суде признал свою вину лишь в покушении на мошенничество и от дачи показаний отказался на основании статьи 51 Конституции РФ. Об этом сообщила 11 декабря судебная пресс-служба Санкт-Петербурга.

Как сообщается, после исследования судом доказательств стороны обвинения, Юрий Тимченко полностью признал вину — но лишь в покушении на мошенничество, в связи с чем попросил суд переквалифицировать один из вменяемых ему эпизодов со статьи 290 на статью 159 УК РФ. По первой ему грозит до 15 лет лишения свободы, по второй — до 10 лет.

Тимченко заявил, что никаких действий или бездействия, связанного с должностью руководителя подразделения МВД и положением на службе, он не совершал и совершить не мог совершить, предположив, что другие участники уголовного дела могли заблуждаться насчет его реальных возможностей.

«Подсудимый, признавая вину, полностью раскаивается и заявляет, что в будущем не намерен совершать противоправных поступков. Ему крайне неприятно, что в результате его необдуманных действий он находится в положении подсудимого», — рассказали в судебной пресс-службе города.

Напомним, по версии следствия, в ноябре-декабре 2016 года бывший начальник 17 отдела («Запад») регионального управления собственной безопасности (РУСБ) Главного управления собственной безопасности (ГУСБ) МВД России Юрий Тимченко, зная о расследовании уголовного дела, возбужденного по факту неуплаты налогов ООО «Деловые линии», потребовал и получил 4 млн рублей в виде взятки за служебную информацию о ходе и перспективах расследования в отношении ООО, передав представителю компании копии материалов уголовного дела и других важных документов.

После этого, как считает обвинение, Тимченко принял решение ввести в заблуждение представителя ООО относительно своей возможности поспособствовать снятию ареста со счетов «Деловых линий» и прекращению уголовного дела — за 100 млн рублей, чем совершил покушение на мошенничество.

По делу также проходил предполагаемый посредник в получении взятки Сергей Зиновенко. Дело в отношении еще одного посредника, Константина Марченкова, было выделено в отдельное производство, ему уже назначено наказание в виде условного лишения свободы на 5 лет с испытательным сроком 5 лет.

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