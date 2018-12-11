Рождественская премия будет выплачена 2,3 млн жителям Франции — Минздрав

Париж, , 15:59 — REGNUM Рождественская премия или тринадцатая зарплата будет выплачена за неделю до Рождества более чем 2,3 млн жителям Франции, сообщает министерство здравоохранения и солидарности страны.

Ведомство отмечает, что премия будет выплачена тем, кто получает различные социальные пособия.

С 2009 года сумма премии составляет 152,45 евро на одного человека, 228,67 евро на двоих (супружеская пара без детей или один взрослый с ребенком) и 274,41 евро на троих (супружеская пара с одним ребенок или взрослый с двумя детьми).

Кроме того, премия в размере 335,39 евро, рассчитанная на семью с одним родителем и тремя детьми. А премия на семью из четырех человек составит 320,14 евро.

Известно также, что к премии дополнительно выплачивается 60,98 евро на каждого третьего и последующих детей.

Как сообщало ИА REGNUM, расходы на социальную защиту, связанные со старостью и здоровьем, ставят Францию на первое место в Европе.

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